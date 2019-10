Microsoft rilascia gratis tre fantastici temi 4K Premium per Windows 10

In seguito al rilascio del tema dedicato al lago Baikal, Microsoft ha deciso di collaborare con National Geographic per un set di immagini 4K Premium per Windows 10. Inoltre, l'azienda di Redmond ha reso gratuiti anche altri due temi Premium.

In particolare, i temi Premium resi disponibili al download gratuito sono "National Geographic Safari Premium", "Spiraling Fractals Premium" e "Abstract Bubbles Premium". Il set di immagini realizzato in collaborazione con National Geographic viene descritto in questo modo da Microsoft: "Segui i fotografi di National Geographic Magazine mentre catturano la bellezza della magnifica fauna selvatica dell'Africa. Questo set di 12 immagini in 4K è gratuito per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

"Spiraling Fractals Premium" è composto da 8 immagini 4K che rappresentano delle magnifiche spirali, mentre "Abstract Bubbles Premium" cerca invece di rappresentare le bolle in modo originale tramite le sue 18 immagini. Tutti e tre i temi citati sono scaricabili direttamente dal Microsoft Store.

Come sempre, tutto quello che dovete fare per riscattare i set di immagini è recarvi nella relativa pagina e selezionare in successione le voci Ottieni, Apri Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica. Potreste anche dover premere sul riquadro del tema scelto per attivarlo.