Microsoft rilascia quattro splendidi nuovi temi per Windows 10: ecco come scaricarli

Dopo gli apprezzati wallpaper natalizi, Microsoft ha deciso di portare avanti questa iniziativa. Infatti, finito il periodo delle feste, la società di Redmond ha reso disponibili al download, ovviamente gratuito, quattro nuovi splendidi temi. Vediamo insieme come scaricarli e impostarli su Windows 10.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser, Microsoft ha aggiunto al suo store ufficiali i seguenti contenuti: Opposite Day, Seeing Red, Knits and Wool e The Butterfly. Ogni tema dispone dalle 15 alle 20 immagini che scorrono come wallpaper del desktop. Come al solito, l'installazione è molto semplice: basta seguire uno dei link inseriti qui sopra, cliccare su "Ottieni", "Apri con Microsoft Store", di nuovo su "Ottieni" e infine su "Installa". Una volta completato il download (dal peso di pochi MB), non dovrete far altro che cliccare su "Applica" e selezionare il tema scelto dalla pagina delle Impostazioni che si apre.

Insomma, Microsoft ha deciso di continuare questa carina iniziativa, che consente agli utenti di personalizzare il proprio sistema operativo con wallpaper gratuiti ad alta qualità. Un progetto che speriamo venga portato avanti ancora per molto tempo, ma a quanto pare la società di Redmond è pronta ad accontentarci. Basti pensare al fatto che il tema natalizio era uno, mentre qui siamo già a quattro.