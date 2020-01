Microsoft rilascia uno splendido tema 4K gratuito per Windows 10, Gennaio 2020

Microsoft è tornata a rilasciare temi gratuiti per Windows 10, dando così maggiori possibilità di personalizzazione agli utenti del sistema operativo. L'argomento al centro dell'ultimo set di immagini è la natura, che va a ricreare in diversi modi la forma del cuore.

In particolare, il tema rilasciato gratuitamente da Microsoft a gennaio 2020 si chiama "Natural Hearts PREMIUM". Stiamo parlando di un set composto da 18 splendide immagini 4K che possono essere utilizzate come sfondo del desktop (ruotano ad intervalli regolari). L'azienda di Redmond descrive il tema in questo modo: "La natura è piena di cuori in queste 18 immagini premium in 4K, gratuite per Temi in Windows 10. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Di seguito trovate la procedura per installare il tema su Windows 10.

Accedete al Microsoft Store; Pigiate sul tasto Ottieni; Premete su Apri Microsoft Store; Fate nuovamente clic sul pulsante Ottieni; Attendete che il download venga completato e pigiate sul tasto Applica; Fate clic sul riquadro Natural Hearts PREMIUM; Ottimo, ora potete godervi il vostro nuovo tema per Windows 10.

Se le immagini 4K incluse in "Natural Hearts PREMIUM" non sono di vostro gradimento, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai temi per Windows 10, dove sono presenti innumerevoli set di immagini adatti a tutti i gusti.

Insomma, Microsoft sta continuando a portare avanti l'iniziativa legata ai temi gratuiti, andando ad aggiungere sempre più set di immagini al suo store digitale.