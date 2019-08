Microsoft rilascia il tema scuro per Outlook e Office Online su iOS e Android

Oggi è iniziato il rollout della “dark mode” per le app di Office Online e di Outlook per Android e iOs. La release sarà completata nel corso delle prossime settimane. Già da qualche tempo la società di Redmond sta lavorando al tema scuro completo per tutti i prodotti inclusi nel pacchetto Microsoft 365.

Il tema scuro sarà attivabile dalle impostazioni dell’app e potrà essere impostato automaticamente in base al livello della batteria, all’orario o al livello di luce.

La dark mode permette di utilizzare i proprio dispositivi in tutti i luoghi scarsamente illuminati: il fine è quello di migliorare la visualizzazione dei contenuti e di evitare un eccessivo affaticamento degli occhi.

Microsoft ha intenzione di rilasciare il tema scuro anche per le app di World, Excel, PowerPoint, Planner, One Drive, SharePoint e To-Do per iOS 13 ed in futuro anche per Android.

Ricordiamo che il prossimo evento del colosso americano è fissato per il 2 ottobre, data in cui potrebbe essere svelato il primo Surface con doppio schermo.