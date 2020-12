Microsoft rimuove tutti i cookie di terze parti da GitHub, niente più banner

Microsoft ha preso una decisione molto importante completamente dedicata agli utenti della piattaforma GitHub, acquisita ancora nell’ottobre 2018, rimuovendo tutti i cookie non essenziali: ciò significa che in futuro l’azienda non invierà alcuna informazione di chi usa GitHub a servizi terzi di analisi, evitando così ogni dubbio sulla privacy.

Sin da quando la GDPR è entrata in vigore in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, i banner dei cookie hanno iniziato ad “annoiare” non solo le aziende e i titolari dei siti ma anche gli utenti stessi che, sebbene fossero a conoscenza dell’importanza di tale legislazione e sistema, spesso si sono lamentati di alcune implementazioni in pagine specifiche a causa del loro essere invasive.

Per questo motivo, ma anche per semplificare e migliorare l’esperienza d’uso degli utenti su GitHub, Microsoft ha infine preso la decisione di rimuovere tutti i cookie non essenziali. L’annuncio è giunto direttamente sul blog del sito, dove si trova scritto: “In GitHub, vogliamo proteggere la privacy degli sviluppatori e troviamo i banner dei cookie piuttosto irritanti, quindi abbiamo deciso di cercare una soluzione. Dopo una breve ricerca, ne abbiamo trovato uno: semplicemente non utilizzare cookie non essenziali. Abbastanza semplice, davvero. Pertanto, abbiamo rimosso tutti i cookie non essenziali da GitHub e la visita del nostro sito Web non invia alcuna informazione a servizi di analisi di terze parti. (E ovviamente GitHub non utilizza ancora alcun cookie per visualizzare annunci pubblicitari o per tracciarti su altri siti.)”

Non solo, ma la piattaforma continuerà a impegnarsi per dare la priorità alla privacy degli sviluppatori con soluzioni come, per esempio, l’estensione della protezione della privacy dell'UE a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro localizzazione.

Un altro provvedimento a favore degli utenti lo ha preso a metà novembre, quando GitHub ha deciso di rendere nuovamente disponibile il codice sorgente di YouTube-DL dopo la rimozione dei file originali da parte della RIAA (Recording Industry Association of America) in seguito a una presunta violazione della Sezione 1201 della legge sul copyright degli Stati Uniti.