Microsoft rimuoverà Teams da Microsoft 365 ed Office 365: sarà venduto a parte

Microsoft rimuoverà Teams dalle suite di produttività Microsoft 365 ed Office 365 nell’Unione Europea ad Ottobre, allo scopo di evitare possibili controlli e multe aggiuntive dall’Antitrust Europea dopo che la Commissione Europea ha aperto un’indagine sul pacchetto del colosso di Redmond.

L’annuncio è stato dato da Nanna-Louise Linde, vicepresidente degli affari governativi europei di Microsoft sul blog ufficiale della società. "Oggi annunciamo dei cambiamenti proattivi che speriamo possano iniziare ad affrontare queste preoccupazioni in modo significativo, sebbene l’indagine della Commissione Europea sia in corso così come la nostra collaborazione con le autorità europee. Questi cambiamenti avranno un impatto sulle nostre suite Microsoft 365 e Office 365 per i clienti aziendali nello Spazio economico europeo e in Svizzera” afferma la dirigente.

Ma quali saranno le modifiche, nel dettaglio?

Innanzitutto, l’abbonamento Microsoft 365 in Europa costerà 2 Euro in meno rispetto ai prezzi attuali, mentre Teams dovrà essere acquistato a parte ed avrà un costo di 5 Euro al mese o 60 Euro l’anno.

Gli utenti aziendali potranno scegliere tra due opzioni: continuare con un piano che comprende Teams, oppure passare ad un abbonamento privo di quest’ultima app.

Tale separazione interesserà principalmente le imprese, e Microsoft continuerà a raggruppare Teams nei suoi piani Microsoft 365 Business offerti alle piccole imprese. Microsoft offrirà anche un'opzione senza Teams, al prezzo di 1 Euro in meno al mese per il piano Business Basic o 2 Euro in meno al mese per i piani Business Standard o Premium.

Microsoft ha anche affermato che intende migliorare la propria documentazione sull’interoperabilità con Microsoft 365 ed Office 365 per consentire ad app di concorrenti come Zoom e Slack di integrarsi con Exchange, Outlook e Teams.

Sempre in merito alla suite di produttività, di recente Microsoft Office ha cambiato font mandando in pensione il Calibri.