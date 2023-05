Microsoft rinnova Bing IA: prenotazione cene, cronologia chat e risposte visive

A pochi mesi di distanza dal lancio delle funzionalità IA di Bing, Microsoft è tornata in modo importante sul suo servizio chatbot. Infatti, la società di Redmond ha svelato informazioni relative al futuro dell'intelligenza artificiale. A tal proposito, Bing IA è ora disponibile in Open Preview, dunque la fase di Limited Preview è finita.

"Invitiamo chiunque in tutto il mondo a provare il nuovo Bing e il nuovo Edge e mettere alla prova l'esperienza copilot per il Web", ha dichiarato Yusuf Mehdi, CVP and Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, in un video destinato agli addetti ai lavori. Mehdi ha inoltre spiegato che questa soluzione IA sta già cambiando il modo in cui le persone effettuano ricerche sul Web, tanto che sono state fatte registrare oltre 500 milioni di chat IA con Bing (sì, mezzo miliardo di chat in soli 90 giorni).

Tra l'altro, anche Image Creator, ovvero lo strumento per generare immagini IA con Bing, ha fatto registrare numeri importanti, considerando che sono state già realizzate oltre 200 milioni di immagini IA. In linea generale, inoltre, Bing viene oggi usato da oltre 100 milioni di persone al giorno: insomma, i risultati ottenuti dalla soluzione Microsoft in questi mesi sono sicuramente di quelli invidiabili.

Il motivo per cui l'azienda di Redmond ha "convocato rapidamente" gli addetti ai lavori, tra cui rientra chi vi scrive, è però un altro, ovvero il reveal della "prossima ondata di novità per Bing". Tra gli annunci di questo inizio maggio 2023 c'è infatti il lancio delle cosiddette Edge Actions. A cosa si fa riferimento? L'intelligenza artificiale di Bing può adesso effettuare operazioni ulteriormente concrete per noi, dal prenotare una cena al ristorante (o quantomeno fornire un link rapido per procedere) all'avviare la riproduzione di un film (o quantomeno aprire rapidamente la pagina Web associata, ad esempio relativamente ad Apple TV).

Non solo: il secondo annuncio effettuato da Microsoft in questo contesto è l'arrivo della cronologia delle chat, una delle funzionalità più richieste da parte degli utenti. In questo modo, infatti, questi ultimi possono mantenere "salvate" le conversazioni col chatbot di Bing, senza doverne per forza "perdere" il contenuto come accaduto finora. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: risulta possibile riprendere una conversazione partendo da dove il tutto era stato lasciato. Inoltre, le chat possono adesso essere esportate e condivise.

Per il resto, si punta ora a delle risposte IA maggiormente "visive". Dai grafici alle tabelle, passando per schede riassuntive dei risultati di ricerca. Chiaramente non mancheranno immagini e video, così da rendere più "ricche" le indicazioni offerte dal chatbot di Bing. Al netto di questo, Image Creator, ovvero lo strumento integrato nella chat per generare immagini IA a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, viene ora rilasciato in tutte le lingue (si fa riferimento a più di 100 lingue, italiano compreso, mentre finora bisognava utilizzare input in inglese) e viene esteso alle modalità "Preciso" e "Bilanciato" di Bing (in precedenza si poteva usare solamente col preset "Creativo").

I principali annunci di Microsoft legati a inizio maggio 2023 sono poi proseguiti spiegando che adesso Bing IA può "seguire" la navigazione Web dell'utente. Questo avviene mediante un'apposita sidebar legata al browser Microsoft Edge, che si colloca sulla destra una volta aperto un link a partire da una conversazione col chatbot. Non manca poi la funzionalità Edge Compose, che può personalizzare le bozze anche in base a quanto voluto dall'utente lato tono, lunghezza e così via. Insomma, quanto svelato dalla società di Redmond per quel che riguarda la "nuova ondata di novità IA" va da miglioramenti visivi a feature di impatto, che vanno a rendere potenzialmente ancora più intriganti e utili le possibilità di intelligenza artificiale offerte da Bing.

D'altronde, l'azienda di Redmond ha spiegato che la sua intenzione è quella di voler risolvere i problemi della ricerca Web tradizionale, visto che, secondo quanto affermato da Mehdi, al giorno d'oggi "quasi la metà di tutte le ricerche sul Web rimane senza risposta, con il risultato che miliardi di ricerche non raggiungono l'obiettivo". Interessante notare, tra l'altro, che il tutto passerà anche per l'apertura alle terze parti, visto che tra i miriadi di annunci effettuati da Microsoft c'è anche la volontà di creare una piattaforma per gli sviluppatori, così da dare la possibilità a questi ultimi di realizzare plug-in (sì, le prenotazioni delle cene a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza possono funzionare, ad esempio, tramite OpenTable).

In questa sede abbiamo solamente scalfito la superficie delle nuove potenzialità di Bing IA, che risultano in continua evoluzione. Nelle prossime settimane ne vedremo insomma delle belle, considerando che alcune delle feature indicate sono già in fase di implementazione e che l'azienda di Redmond prevede di condividere ulteriori informazioni già nel corso dell'edizione 2023 dell'evento Microsoft Build, che si terrà a fine maggio. Insomma, per ora potreste voler dare un'occhiata alle immagini presenti in calce alla notizia per farvi un'idea più precisa in merito alle novità in arrivo, ma quel che è certo è che non è finita qui.