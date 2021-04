Microsoft si rinnova: ecco le nuove app OneDrive e Bing per Android

Dopo aver dato un'occhiata alle principali novità introdotte dalla versione Canary di Edge per Android, torniamo in casa Microsoft per parlarvi delle modifiche apportate all'interfaccia utente di alcune delle sue applicazioni di maggior successo.

Microsoft si è sempre distinta per una particolare e minuziosa cura al dettaglio nelle sue applicazioni per Android, per garantire un'esperienza utente sempre di livello molto elevato. Il nuovo aggiornamento sulle app OneDrive e Bing però alzano ulteriormente l'asticella della qualità.

L'azienda non si è limitata ad apportare dei miglioramenti a livello esclusivamente visivo. La più grande novità riguarda sicuramente OneDrive e l'atteso supporto alla riproduzione attraverso Chromecast dei propri contenuti salvati in cloud.

La modalità di funzionamento è abbastanza tradizionale. Quando siamo coperti dalla stessa rete della Chromecast apparirà l'icona del servizio e selezionandola verrà avviato l'accoppiamento temporaneo fra i due dispositivi. Oltre a questo, è stata implementata una nuova e più ricca schermata iniziale, in cui sono presenti in primo piano i contenuti recenti, per riprendere in maniera più rapida e intuitiva il nostro lavoro.

Il motore di ricerca Bing ha ricevuto un importante upgrade a impatto visivo molto elevato. La nuova UI porta in dote anche delle interessanti scorciatoie alle funzioni più utili e i soliti meravigliosi sfondi implementati in maniera ancora più immersiva.