Microsoft, il rinnovamento parte dallo Store per Windows 10 e dalla sua UI

Dopo il curioso sondaggio lanciato da Microsoft sulle criptovalute, torniamo a parlare dello Store per le applicazioni di Windows 10 per via della volontà di Microsoft di rinnovare e migliorare radicalmente l'esperienza complessiva.

Il primo obiettivo in tal senso per il colosso di Redmond sarà dunque quello di apportare un corposo refresh a livello puramente visivo oltre a migliorarne la fluidità e un profondo rimaneggiamento delle politiche per la pubblicazione delle app cercando dunque di innalzare il livello qualitativo complessivo anche in termini di contenuti.

Molto probabilmente, a livello di design, il nuovo Store di Windows 10 sposerà la stessa linea comunicativa che del sistema operativo con l'arrivo dell'aggiornamento Sun Valley.

Fra i vari punti ancora al vaglio dell'azienda invece, secondo quanto riportato dalla fonte, alcune delle politiche di pubblicazione. In particolare, sembra che Microsoft sia intenzionata a permettere agli sviluppatori l'utilizzo di sistemi di pagamento in-app diversi rispetto alla piattaforma dello Store. Si tratterebbe dunque di una linea di demarcazione netta rispetto a quanto accade invece sui sistemi operativi mobili. Un collegamento necessario, quello alla lunga diatriba fra Epic Games e Apple, nella quale proprio Microsoft potrebbe essere chiamata a testimoniare.

Infine sembra prendere forma l'idea che Microsoft possa finalmente far sbarcare anche le applicazioni proprietarie sul nuovo Store per Windows 10. Parliamo dunque di Teams, Office, il nuovo browser Edge e persino Visual Studio, in un'ottica di maggiore valorizzazione di questo strumento sin troppo trascurato negli ultimi anni.