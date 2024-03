Microsoft ci riprova: pop-up invadenti per spingere Bing su Google Chrome

Dopo aver discusso dell'espansione dell'abbonamento Copilot Pro, torniamo a occuparci di Microsoft, che sta intensificando gli sforzi per cercare di convincere gli utenti a usufruire delle funzionalità di intelligenza artificiale offerte da Bing.

Un articolo di Engadget di metà marzo 2024, supportato da fonti quali Windows Latest e The Verge, illustra come Microsoft stia tentando di "convertire" gli utenti esteri del popolare browser Google Chrome a Bing come motore di ricerca preferito piuttosto che continuare a utilizzare Google.

Per raggiungere questo obiettivo, Microsoft sta offrendo "token" gratuiti per l'utilizzo di GPT-4 come forma di promozione. Alcuni utenti hanno infatti visualizzato un pop-up che invita a scegliere Bing, cosa che garantisce conversazioni senza costi con GPT-4 e centinaia di turni di chat quotidiani con l'intelligenza artificiale Microsoft Copilot.

Cliccando su "Sì" nell'avviso, viene automaticamente installata l'estensione "Bing Search" per Google Chrome e compare la richiesta di impostare Bing come motore di ricerca predefinito. Alcuni utenti hanno addirittura ricevuto un messaggio che li invitava a non disabilitare Bing, poiché ciò avrebbe comportato la perdita dell'accesso a GPT-4 e DALL-E 3.

Engadget ha definito questa strategia una "guerra dei pop-up", mentre molti utenti ritengono che Microsoft stia un po' esagerando. La risposta da parte di un portavoce Microsoft? "Si tratta di una notifica una tantum che offre alle persone la possibilità di impostare Bing come motore di ricerca predefinito su Chrome. Coloro che scelgono di impostare Bing come motore di ricerca predefinito su Chrome, quando accedono con il proprio MSA (account Microsoft) ottengono anche più turni di chat in Copilot e nella cronologia chat. Apprezziamo fornire ai nostri clienti una scelta: c'è un'opzione per ignorare la notifica".

