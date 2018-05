Microsoft risolve un problema del Notepad vecchio 33 anni nell'ultima Insider Preview

Il blocco note è una delle applicazioni storiche di Windows. Microsoft l'ha lanciata nell'ormai lontano 1985, trentatrè anni fa, ma solo adesso sta risolvendo uno dei problemi più fastidiosi del Notepad: la corretta visualizzazione di tutti i file di testo.

Tutti coloro che hanno scritto documenti di testo su sistemi operativi Unix, Linux e macOS, infatti, hanno riportato problemi con la visualizzazione dei file, con testo confuso che non rispecchia l'impaginazione originale.

Sul blog per gli sviluppatori, Microsoft ha rivelato in passato che il Notepad supportava i documenti di testo contenenti tre tipi di caratteri a fine riga: Windows End of Line (EOL), Carriage Return (CR) e Line Feed (LF). Se il documento ne contiene uno di questi, sarà perfettamente formattato.

I documenti di testo creati in Unix, Linux e macOS usano caratteri di line ending diversi, il che vuol dire che quando si prova ad aprirli sul Blocco Note, si vedrà il testo molto confuso e senza formattazione, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce.

Nella versione più recente di Windows 10 per gli utenti Insider, è stata lanciata una versione aggiornata del Notepad con supporto aggiuntivo a questi tipi di line ending. L'editor ora può gestire anche caratteri Unix / Linux (LF), quelli di macOS (CR) ed ovviamente di Windows (CRLF), il che vuol dire che sono coperti praticamente tutti i formati. Nella barra di stato saranno aggiunte delle informazioni sul tipo di line ending incluso nel file.

Il supporto a tale funzione può essere disattivato attraverso il registro di sistema attraverso i comandi [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftNotepad] per poi impostare fWindowsOnlyEOL su 1.