Microsoft rivoluziona Windows 11 di nuovo: tra IA, Blocco Note e iPhone

Mentre Bing con ChatGPT migliora di giorno in giorno, l'entusiasmo di Microsoft per questo incredibile strumento cresce di pari passo, portandola alla definitiva integrazione con il suo OS proprietario.

Sì, alla fine l'ha fatto: Windows 11 integrerà ufficialmente l'IA tra i suoi ingranaggi, per offrire un'esperienza ancora più semplice, intuitiva ed avanzata.

Tutto questo non poteva fare altro che passare dall'integrazione di Bing con ChatGPT direttamente nella Taskbar di sistema, per un accesso rapido e veloce a questo potente assistente. Da questa scorciatoia si potranno avviare intere chat con lo strumento di OpenAI integrato nel motore di ricerca di Microsoft per ottenere le risposte più disparate e, se sbaglia, potrebbe addirittura chiedervi scusa. Questo è successo anche a noi e potrete recuperare la chiacchierata in cui Bing ci ha chiesto scusa per essersi sbagliato direttamente sulle nostre pagine.

Oltre a ciò, il nuovo Windows 11 riceverà molteplici funzioni esclusive per completare ulteriormente la sua già enorme serie di possibilità, tra cui Collegamento al Telefono che funzionerà anche con iOS e iPhone in anteprima: una novità molto importante per l'OS di Redmond che si affaccia finalmente anche ad Apple.

Un altro strumento che diventerà presto fondamentale è la tanto rumoreggiata registrazione dallo strumento di cattura di Windows 11, che consentirà di catturare interi video del proprio schermo invece di semplici screenshot. Un'ulteriore evoluzione riguarderà poi il Blocco Note, che riceverà le schede per renderlo ancora più completo come strumento per appunti e file di testo.

Tra le altre novità, infine, troverete anche una gestione migliorata e più intuitiva del risparmio energetico, un'app dedicata per la gestione del Cloud con Windows 365 e una per l'assistenza rapida, con utilità di condivisione schermo per aiutare i propri parenti in difficoltà.