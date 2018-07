Microsoft sarebbe al lavoro su un nuovo sistema operativo super-sicuro

L'indiscrezione, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo un comunicato stampa diffuso da Synaptics, riguardante le nuove misure biometriche di sicurezza dei PC, Microsoft sarebbe al lavoro su un nuovo sistema operativo, focalizzato interamente sulla sicurezza.

L'annuncio, per altro non confermato in via ufficiale dal colosso di Redmond, è arrivato in una dichiarazione diffusa da Synaptics in merito alla collaborazione con AMD su un progetto che ha lo scopo di creare un "Nuovo punto di riferimento nel settore dell'autenticazione biometrica delle impronte digitali".

Il sistema sarà a quanto pare indirizzato a "notebook e computer aziendali, e PC consumer basati sulla piattaforma AMD Ryzen Mobile di prossima generazione e sul sistema operativo di prossima generazione". Ed è proprio l'ultimo frammento della frase che ha scatenato il tran tran mediatico, in quanto Synaptics sostiene che Microsoft sarebbe al lavoro su "un sistema di sicurezza basato interamente sulla sicurezza e con Windows Hello integrato".

Al momento sono questi gli unici dettagli in possesso sul progetto della compagnia di Satya Nadella, che mai prima d'ora era trapelato e che siamo sicuri sarà al centro di non pochi rumor nel corso dei prossimi mesi.

Resta da capire se sarà il successore di Windows 10, se si tratterà di un OS a se stante, oppure se di un aggiornamento per Ten.

Windows Central teorizza che potrebbe trattarsi di un progetto di cui si era già parlato in precedenza, ed attraverso cui Microsoft mira a creare un sistema operativo modulare (Polaris).