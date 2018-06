Microsoft sarebbe al lavoro su una tecnologia da usare nei negozi 'senza personale'

Il rumor è stato portato alla luce da Reuters: pare che Microsoft stia segretamente lavorando allo sviluppo di una nuova ed innovativa tecnologia da impiegare nei negozi sprovvisti di personale addetto alla cassa. Un'iniziativa già messa in pratica da Amazon con Amazon Go, anche se Microsoft punta ad una collaborazione con Walmart.

A quanto pare infatti i vertici dell'azienda di Redmond sono già entrati in contatto con i responsabili della famosa catena di supermercati, per stringere un accordo che permetta di usare la nuova tecnologia di Microsoft nei supermercati del colosso americano. Al momento non si conoscono i dettagli riguardanti i sensori impiegati da Microsoft per questo progetto, ma il software in uso potrebbe essere legato al Project Kinect sviluppato per Azure.

Nel frattempo Amazon si è già data da fare in questo segmento con Amazon Go ed ha aperto uno store, completamente funzionante, a Seattle, all'interno del quale i clienti possono semplicemente acquistare ciò di cui hanno bisogno senza fermarsi a pagare alla cassa: un sistema di telecamere dotato di intelligenza artificiale e di computer vision è in grado di riconoscere gli oggetti e di addebitare direttamente il loro costo all'account personale degli shopper.

Ora Amazon Go è in procinto di espandersi a Chicago e San Francisco, un fattore che, come riporta Reuters, molto probabilmente ha spinto Microsoft ad assumere uno specialista di computer vision, ex impiegato del colosso dell'e-commerce. Sempre secondo il sito sarebbero in corso alcuni test da parte dell'azienda di Redmond, caratterizzati dall'utilizzo di una serie di microcamere fissate sui carrelli della spesa, già in grado di funzionare con i servizi di check-out sviluppati da alcuni partner commerciali per conto di Microsoft.