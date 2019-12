Microsoft: Satya Nadella è la persona dell'anno per il Financial Times

Importante riconoscimento per il CEO di Microsoft, Satya Nadella, che è stato nominato dal Financial Times persona dell'anno che si sta per concludere. Nelle motivazioni, i redattori della rivista britannica citano il cambio di passo che ha fatto registrare il colosso di Redmond da quando Nadella ha assunto le redini.

Oltre a modificare profondamente la strategia societaria, Nadella ha dato un contributo fondamentale alla creazione di nuovi obiettivi e ad instaurare una nuova cultura societaria seguendo un percorso diverso rispetto a quello intrapreso dal suo predecessore, Steve Ballmer.

Il Financial Times riconosce a Nadella il merito di aver riportato Microsoft ai fasti di un tempo, focalizzandosi maggiormente sulla creazione di software.

"Lo stile di Satya Nadella si è profondamente distinto per essere semplice e collaborativo, in una società in cui sono sempre più marcate le rivalità, l'esibizionismo e l'ambizione. Nadella ha creato una nuova cultura che ha portato in tutti gli ambiti dell'azienda" si legge nell'articolo del Financial Times.

Sotto la sua guida, Microsoft è diventata nuovamente una delle società con il valore più alto al mondo, grazie alla divisione cloud su cui ha voluto puntare sin da subito e che si è dimostrata essere una scommessa vincente. Tra le decisioni più rilevanti c'è l'alleanza con Sony per il cloud gaming, che è destinata a passare alla storia.