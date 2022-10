Microsoft scatenata il 12 ottobre 2022: DALL-E in arrivo su Bing ed Edge

È una Microsoft scatenata quella che si è vista all'evento del 12 ottobre 2022 legato alla gamma Surface. Infatti, al netto dell'annuncio di Microsoft Surface Laptop 5 e di altri prodotti hardware, c'è stata anche la presentazione di soluzioni software relative all'intelligenza artificiale DALL-E.

Sì, avete capito bene: si fa riferimento proprio all'IA di OpenAI, in quanto ricordiamo che DALL-E è stata rilasciata per tutti a fine settembre 2022. In questo contesto, Microsoft sta provando a spingere verso il mainstream questa tipologia di intelligenza artificiale, integrandola in diversi suoi servizi.

Per intenderci, il colosso di Redmond sta integrando la generazione di immagini a partire da un input testuale nel motore di ricerca Bing e nel browser Microsoft Edge, mediante degli strumenti chiamati Microsoft Designer e Image Creator.

Il primo è uno strumento di progettazione grafica "in stile Canva", che può tornare utile per realizzare design legati a presentazioni, cartoline, poster e molto altro. Designer è disponibile a partire dal 12 ottobre 2022 e sarà un servizio gratuito per il primo periodo, anche se in futuro verrà integrato in Microsoft 365. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Microsoft Designer.

Per quel che concerne, invece, Image Creator, quest'ultimo è esattamente ciò a cui state pensando: un servizio per generare immagini tramite IA. L'aspetto interessante è che il tutto verrà integrato in Bing e Microsoft Edge nel corso delle settimane successive all'evento, rappresentando una sorta di "grande vetrina" per DALL-E.

In parole povere, si punta a offrire l'accesso alla tecnologia al maggior numero di persone possibili. Il servizio sarà chiaramente gratuito, anche se Microsoft si riserva di effettuare il rollout in modo da evitare possibili problematiche (anche etiche, in quanto si è già iniziato a fare riferimento ad appositi filtri).

Ricordiamo per il resto che durante l'evento del 12 ottobre 2022 sono arrivati anche altri reveal. Ad esempio, c'è stato l'annuncio di Microsoft Surface Pro 9, così come non è mancata la presentazione di Microsoft Surface Studio 2+. Al netto di questo, in questo contesto non sono mancati anche annunci relativi a novità come Microsoft Audio Dock, Microsoft Teams Premium (che sfrutta l'IA per effettuare un "riassunto" delle riunioni) e l'arrivo degli avatar animati in Teams.

C'è anche una nuova app Microsoft 365, che rimpiazza quella legata a Office, così come non manca un'applicazione chiamata Microsoft Places, indicata per chi ha bisogno di semplificare la gestione dei team nell'epoca del lavoro ibrido. Insomma, non si può di certo dire che la giornata del 12 ottobre 2022 sia stata "poco produttiva" in quel di Redmond.