Microsoft, sciolto un team di esperti etici sull'IA: il futuro è ChatGPT

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Platformer, Microsoft avrebbe licenziato un intero team composto da esperti etici sull’intelligenza artificiale nel corso del nuovo round di tagli che ha coinvolto 10mila dipendenti del colosso di Redmond.

La mossa arriva a poche settimane dall’annuncio del maxi investimento di Microsoft in OpenAI e ChatGPT che sta approdando praticamente in tutti i prodotti.

Microsoft manterrà ancora attivo l’Office of Responsabile AI (ORA), che si occupa di stabilire dei principi per fare in modo che l’intelligenza artificiale sia responsabile. Tuttavia, i dipendenti a Platformer hanno spiegato che il team di etica sciolto era responsabile di garantire che i principi stabiliti da Microsoft per l’IA si riflettessero effettivamente sulla progettazione dei prodotti: di recente gli ingegneri presenti al suo interno - circa sette - avevano lavorato per identificare i rischi posti dall’integrazione di OpenAI nella suite di prodotti di Microsoft.

La decisione di sciogliere la squadra sarebbe stata presa dal Chief Technology Officer Kevin Scott e dal CEO Satya Nadella, che hanno aumentato la pressione per integrare i modelli d’IA più recenti di OpenAI nelle mani dei clienti il più rapidamente possibile.

“Microsoft si impegna a sviluppare prodotti ed esperienze di intelligenza artificiale in modo sicuro e responsabile, e lo fa investendo in persone, processi e partnership che danno priorità a questi aspetti” ha affermato la società in una nota. “Negli ultimi sei anni abbiamo aumentato il numero di persone nei nostri team di prodotto e all’interno dell’Office of Responsible AI che, insieme a tutti noi di Microsoft, hanno la responsabilità di garantire il rispetto dei principi sull’IA. Apprezziamo il lavoro pionieristico che il team di etica e società ha svolto per aiutarci nel nostro continuo viaggio verso l’IA responsabile”.