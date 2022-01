Microsoft: i server Exchange non processano il cambio di anno, migliaia di mail bloccate

L'inizio del 2022 non è stato dei migliori per i gestori e gli utenti dei server che utilizzano Microsoft Exchange: infatti, i server non hanno processato correttamente il cambio di data dal 31 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022, creando importanti problemi a livello di data processing e bloccando l'invio e la ricezione di mail e messaggi.

Il problema è una sorta di "versione 2022" del Millennium Bug, che ormai si palesa in qualche modo quasi ogni anno: per esempio, un paio d'anni fa si è parlato di Decennium Bug a New York, quando i parchimetri cittadini sono andati in tilt a causa del cambio di data dal 31 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, non riuscendo a processare correttamente il cambio di decade.

Nel caso dei server Microsoft Exchange, come riporta Neowin, il valore "2.201.010.001" assegnato alla data del 1° gennaio 2022 era superiore a tutti i valori che i server potevano gestire con il data type Int32 in uso fino a poche ore fa: ciò ha fatto crashare l'engine di ricerca di malware, creando una lunghissima coda di mail e messaggi non inviati.

Microsoft si è immediatamente accorta del problema, e già il 1° gennaio ha dichiarato che "siamo al corrente del problema e stiamo lavorando ad una soluzione. Il problema causa il blocco dei messaggi nelle code di invio su Exchange Server 2019 e Exchange Server 2016. Stiamo lavorando alla soluzione del problema e dovremmo rilasciare presto altri dettagli su come sistemarlo".

Oggi, la compagnia ha finalmente rilasciato una soluzione al bug, che, se si fosse protratto oltre ai primi giorni di gennaio, avrebbe causato il caos in vista del rientro al lavoro dalle vacanze natalizie di molti impiegati. Intanto, comunque, alcuni server Microsoft rimangono vulnerabili a Log4Shell, la falla del tool di logging Log4j che sta causando enormi danni sul web.