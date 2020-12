Microsoft sicura: 'il 2021 sarà l'anno in cui le password scompariranno'

Microsoft ha da tempo "dichiarato guerra" alle password e non ha mai nascosto le proprie intenzioni di pensionarle definitivamente, con investimenti su nuovi sistemi come Windows Hello, Microsoft Authenticator, le chiavi FIDO2 ed altro. Il 2021 potrebbe però essere l'anno decisivo.

Microsoft, nell'evidenziare gli sforzi portati avanti per veder scomparire definitivamente le password, ha osservato che quasi l'80% degli attacchi informatici prende di mira le password ed un account business su 250 viene compromesso ogni mese a causa delle password.

Nel mostrare come sempre più persone stiano utilizzando le proprie soluzioni di sicurezza prive di password, sia in ambienti business che personali, il colosso di Redmond ha anche affermato che il 2021 sarà l'anno in cui prevede di rendere le password obsolete per tutti i propri clienti.

La società di Satya Nadella ha infatti annunciato di essere al lavoro su alcune nuove API ed una UX per la gestione delle chiavi di sicurezza FIDO2, ma mira anche a proporre agli utenti un portale che permetta di gestire le credenziali senza dover impostare alcuna password. Oltre a sperare che il 2021 porti "ad un ritorno alla vecchia normalità", con la sconfitta del Coronavirus, Microsoft si è anche posta l'obiettivo di rendere la vita online delle persone più semplice.