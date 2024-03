Microsoft è sicura: i PC Arm con Windows sono il futuro dell'industria hi-tech

Il lancio dello Snapdragon X Elite è vicino: il primo SoC Arm di Qualcomm per PC Windows dovrebbe arrivare sui primi laptop di fascia alta e medio-alta nel corso del 2024. Intanto, sembra che anche Microsoft stia apprezzando gli sforzi di Qualcomm, al punto da definire i sistemi Windows su PC Arm come "il futuro dell'industria".

Pare infatti che Microsoft stia puntando molto su Windows su Arm, ritenendolo la grande novità del settore dell'informatica per il 2024. Secondo Windows Latest, infatti, il colosso di Redmond preferirebbe l'architettura Arm a quelle x64 e x86 per via delle sue prestazioni eccellenti, della maggiore durata della batteria e delle migliori feature di connettività che essa offrirebbe. Stranamente, però, i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, che secondo alcuni avrebbero implementato un SoC Snapdragon X, verranno infine lanciati con delle CPU Intel Meteor Lake.

Ciononostante, nel 2023, Microsoft ha attivato il servizio Arm Advisory per gli sviluppatori, con l’obiettivo di assisterli nella creazione di app per i dispositivi Arm. Ora, l’azienda sta espandendo il supporto agli sviluppatori in tutto il mondo, offrendo assistenza in diverse lingue: finora, invece, il servizio era offerto solamente in inglese. È inoltre stato creato un team di App Assure specializzato nel software e nell'assistenza agli sviluppatori che non riescono a convertire le proprie app Windows per PC Arm.

In parallelo all'estensione del supporto per gli sviluppatori, Microsoft ha annunciato che una nuova serie di laptop alimentati dai processori Snapdragon X Elite di Qualcomm arriverà sul mercato nel 2024: non è chiaro, però, se si tratterà di dispositivi Surface o di PC di terze parti, anche se la seconda opzione pare decisamente la più probabile. I nuovi laptop saranno dotati di una NPU, per gestire i compiti di intelligenza artificiale direttamente on-device, esattamente come dovrebbe avvenire per i PC IA con CPU Intel Meteor Lake (che però non si baseranno sull'architettura Arm, ovviamente).

Già da ora sappiamo Microsoft prevede di introdurre diverse funzionalità basate sulle NPU in Windows 11, tra cui una feature di upscaling AI per i videogiochi (l'Automatic Super Resolution di Windows 11) e delle opzioni aggiuntive legate all'Intelligenza Artificiale su Esplora File e Paint. Inoltre, sembra proprio che gli Snapdragon X Elite saranno potentissimi: i primi benchmark dei chip, infatti, parlano di performance paragonabili a quelle dei chip Apple Silicon della linea M2.

Per questo, Microsoft considererebbe i dispositivi Arm una perfetta combinazione di prestazioni ed efficienza, garantendo così delle performance ottimali per un laptop di nuova generazione senza influire eccessivamente sulla durata della loro batteria, che anzi verrebbe incrementata dalla nuova architettura. L'azienda di Redmond, dunque, starebbe lavorando insieme a dei partner - al di là di Qualcomm - come Lenovo, Dell e HP per la realizzazione dei primi PC Arm con Windows 11 come proprio sistema operativo: questi device potrebbero arrivare già nel 2024.