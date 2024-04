Microsoft è sicura 'Windows ARM batterà gli M3 di Apple', ma non sarebbe la prima volta

In vista della Buld 2024, Microsoft ha in programma un evento a Seattle il 20 Maggio 2024, nel corso del quale dovrebbe togliere il velo dai suoi “PC AI” di cui si è spesso parlato nelle ultime settimane sul web. Da The Verge arrivano delle importanti indiscrezioni su ciò che vedremo e sulla visione di Microsoft.

Fonti vicine al colosso di Seattle infatti affermano che i dirigenti di Microsoft sarebbero fiduciosi che un nuovo ciclo di laptop Windows basati sui chip ARM permetterà alla compagnia di battere il MacBook Air di Apple basato sull’M3 a livello di prestazioni della CPU e di attività legate all’intelligenza artificiale.

Alla base di tale convinzione ci sarebbero i prossimi processori Snapdragon X Elite, che secondo Microsoft offriranno le prestazioni cercate da tempo per spingere Windows on ARM in modo più aggressivo.

Microsoft sarebbe talmente fiduciosa che starebbe pianificando una serie di demo per mostrare come i processori saranno più veloci dei MacBook Air M3 a livello di performance della CPU, AI ed emulazione di app. In alcuni documenti interni visionati da The Verge, i dirigenti affermano che questi nuovi PC AI Windows avranno “un’emulazione di app più veloce di Rosetta 2”.

The Verge spiega anche che le indiscrezioni trapelate raccontano di una Microsoft pronta a distribuire i modelli consumer dei suoi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Snapdragon X Elite di Qualcomm al posto dei chip Core Ultra di Intel. Internamente, i nuovi laptop sono descritti come "PC Copilot AI di nuova generazione”, una dicitura che è stata coniata per distinguerli dai PC esistenti che girano sui chip più recenti di AMD o sui processori Core Ultra di Intel.

Tra i vantaggi portati da questa nuova classe di PC troviamo l’accesso anticipato alle nuove funzionalità di Windows basate sull’intelligenza artificiale, inclusa la nuova app AI Explorer.

L’intelligenza artificiale però sarà anche alla base di una nuova funzionalità che consentirà di migliorare lo streaming video sui dispositivi Windows basati su ARM. Gli stessi computer avranno anche l’accesso agli effetti di Windows Studio, come la sfocatura dello sfondo.

Qualora le performance dovessero superare effettivamente quelle dei chip di Apple, non si tratterebbe di una prima assoluta: anche in passato Qualcomm ha mostrato benchmark in cui i suoi processori hanno superato il processore M2 di Apple in molte aree.

Qualche mese fa, su queste pagine abbiamo pubblicato i presunti requisiti per i PC AI di Microsoft.

