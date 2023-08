Microsoft slega Bing Chat da Edge: l'IA è accessibile da ogni browser, anche su smartphone

L'esclusiva di Bing AI su Microsoft Edge è terminata a fine luglio, almeno su browser per PC. Ora, finalmente, Microsoft ha dato il via all'implementazione di Bing Chat su tutti i browser per smartphone, tanto su dispositivi Android quanto sui device iOS di Apple.

Fino ad ora, Bing AI è stato disponibile solo con un'app standalone su Android e iOS, chiamata "Bing Chat" e del tutto simile alle funzionalità offerte dall'assistente IA di Microsoft Edge su PC. Dopo l'apertura di Bing AI e Bing Chat verso tutti i browser PC, compresi rivali del calibro di Google Chrome e Safari, però, pare che le cose stiano per cambiare anche su mobile.

Come riporta The Verge, infatti, tutti i browser mobile potranno accedere a Bing Chat senza alcun blocco da parte di Microsoft. Collegandosi all'URL di Bing AI, dunque, sarà possibile accedere facilmente al Chatbot della compagnia di Redmond, finora bloccato da quest'ultima nel chiaro tentativo di promuovere l'uso di Edge come browser anche su smartphone e di favorire le installazioni dell'app di Bing Chat, lanciata lo scorso febbraio.

In un post sul blog di Bing, nello specifico, leggiamo che "ora che così tante, utilissime funzioni sono disponibili come parte di Bing, siamo felici di annunciare che potrete iniziare ad utilizzare il nuovo Bing con IA anche sui browser terze parti, sia sul web che su mobile. La funzione sarà disponibile molto presto". Il rollout della feature, dunque, non sarebbe ancora completo, ma dovrebbe già essere in corso in buona parte del mondo.

Con ogni probabilità, l'enorme successo di Bing Chat, che al momento conta un totale complessivo di un miliardo di chat aperte dagli utenti e di 750 milioni di immagini generate dall'IA, ha spinto Microsoft a separare il suo Chatbot dall'"esclusiva" per Edge, che resta molto indietro rispetto a Chrome e Safari in termini di numero di utenti e dispositivi su cui è installato.