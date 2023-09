Microsoft smette di forzare Edge su Windows 11 in Europa per i collegamenti

Dopo avervi fornito alcune statistiche sul browser Microsoft Edge, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla soluzione della società di Redmond. Infatti, le recenti novità in termini di normative europee stanno portando Microsoft a smettere di forzare Edge in modo integrato su Windows 11 per i collegamenti.

In che senso? Come riportato anche da The Verge, al momento gli utenti di Windows 11 sono "costretti" a utilizzare Microsoft Edge per i link relativi ai risultati di ricerca della barra "Cerca" e dei widget. Provando infatti a fare clic, ad esempio, sul riquadro in basso a sinistra nella barra delle applicazioni, ovvero quello che apre la finestra dei widget, nonché premendo poi su una delle notizie che compare a schermo, il browser utilizzato è Edge.

Questo anche se l'utente ha selezionato come predefinito un altro programma (ad esempio, Google Chrome). Lo stesso vale per le notizie della barra "Cerca" e i relativi consigli "Cerca nel Web". Insomma, ci sono un po' di "scenari integrati" in cui viene attualmente "forzato" l'utilizzo del browser Edge, cosa a cui ora Microsoft sta mettendo un freno (le tempistiche non sembrano casuali, viste le recenti normative europee come il DSA e l'avvicinarsi del DMA di marzo 2024).

A tal proposito, in una nota aggiunta a un post pubblicato sul blog ufficiale di Windows si legge ora che, a partire dalla build 23531 del programma Windows 11 Insider Preview, "nello Spazio economico europeo (SEE), i componenti di sistema Windows utilizzano il browser predefinito per aprire i collegamenti". Microsoft, però, non ha ancora commentato a livello ufficiale le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento, anche se il fatto che si applichi solamente al territorio europeo non sembra lasciare troppi dubbi in merito alle cause.

In ogni caso, se rientrate tra coloro che apprezzano il browser, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo a come usare al meglio Edge. In quest'ultimo abbiamo infatti fornito alcuni consigli per sfruttare come si deve le funzionalità della soluzione di Microsoft.