Microsoft soffre il calo delle vendite di PC, ma cresce l'utilizzo di Windows

Sulla scia di quanto fatto da altre compagnie tech, anche Microsoft ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, equivalente al primo trimestre finanziario del 2023.

Nel corso dei tre mesi in questione, il colosso di Redmond ha registrato 50,1 miliardi di dollari di entrate ed un utile netto di 17,6 miliardi di Dollari. Le entrate sono aumentate dell’11%, ma a calare è stato l’utile netto del 14%.

La trimestrale, complessivamente, avverte in maniera importante la contrazione del mercato dei PC che nell’ultimo trimestre ha subito un forte calo del 15%, ma chiaramente pesano anche le preoccupazioni economiche mondiali, le tensioni geopolitiche e la situazione legata alla catena di approvvigionamento.

Il comparto Windows OEM, vale a dire il prezzo pagato dai produttori a Microsoft per installare Windows sui propri PC, ha riportato una contrazione del 15%. La società americana imputa questo calo al “continuo deterioramento del mercato dei PC”, nonostante “i volumi di produzione rimangano ben al di sopra dei livelli pre-pandemia”. Il CEO Satya Nadella vede anche l’altra faccia della medaglia: Windows continua a crescere in termini di utilizzo e rispetto al periodo pre-Covid ci sono quasi il 20% di dispositivi Windows in più attivi mensilmente.

Microsoft prevede un altro calo nell’ultimo trimestre del 2023 ha messo in preventivo una riduzione degli introiti della divisione Windows OEM del 30%.

Crescono le entrate legate alla divisione Surface, del 2%, che vanno a confluire in una generica divisione “Dispositivi” che include anche HoloLens e gli accessori per PC.

Per il prossimo trimestre le entrate derivanti dai dispositivi dovrebbero calare del 30% secondo Microsoft, nonostante il lancio di Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2 Plus.

Ancora una volta, a trainare gli utili sono stati i servizi cloud, i quali hanno raggiunto 25,7 miliardi di Dollari di entrate, in crescita del 24% su base annua. In crescita anche gli abbonamenti consumer a Microsoft 365, con un incremento del 13% a 61,3 milioni di Dollari.

In crescita Xbox, le cui entrate hardware sono aumentate del 13%, mentre quelle dei contenuti e servizi Xbox sono calate del 3%. Microsoft spiega comunque che le entrate di tale comparto sono “cresciute leggermente” su base annua, ed il CEO Nadella ha osservato che quasi la metà di coloro che hanno acquistato Xbox Series S sono nuovi nell’ecosistema. Nessuna informazione sul numero di abbonati al Game Pass, invece.