Microsoft sorprende tutti: ecco lo smartphone pieghevole Surface Duo!

Sorpresa finale per il keynote di oggi di Microsoft. Panos Panay ha infatti presentato il nuovo Surface Duo; lo smartphone pieghevole della società di Redmond basato su Android.

Il dispositivo include due schermi da 5,6 pollici, ed a livello estetico riprende le linee tipiche della gamma Surface, che oggi è stata quasi completamente rinnovata.

A livello software, il colosso di Redmond ha confermato la collaborazione con Google, ed ha sottolineato che Surface Duo sarà in grado di eseguire le applicazioni del robottino verde, sebbene l'interfaccia ricordi quella di Windows.

Come per Surface Neo, anche questo sarà in grado di far girare contemporaneamente due applicazioni, grazie ad un sistema di API che permetterà di sfruttare al massimo il doppio schermo. Dal fratello maggiore lo smartphone riprende anche la possibilità di piegare il display a 360°, ed infatti nel filmato promozionale la società americana ha mostrato diverse configurazioni e vari usi che gli utenti potranno fare.

Surface Duo sarà disponibile nei negozi durante le festività di Natale 2020, ad un prezzo ancora non noto.

Le incognite sono ancora tante e sarà molto interessante seguire l'evoluzione del progetto nelle prossime settimane. Nel filmato, ad esempio, non era presente alcuna lente fotografica, e non si è parlato di processore e storage.