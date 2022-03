Microsoft sospende vendite di prodotti e servizi in Russia: 'Siamo con l'Ucraina'

Negli ultimi giorni sempre più aziende occidentali si stanno muovendo contro la Russia, anche nel mondo tech. Per esempio, Apple ha chiuso le vendite online di dispositivi e servizi. Oggi invece è Microsoft a sospendere le vendite di prodotti e servizi in Russia schierandosi esplicitamente con l’Ucraina.

L’annuncio tramite il blog ufficiale del colosso di Redmond è giunto direttamente dal presidente Brad Smith: “Come il resto del mondo, siamo inorriditi, irritati e rattristati dalle immagini e dalle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina e condanniamo questa invasione ingiustificata, non provocata e illegale da parte della Russia”, ha spiegato in apertura, specificando immediatamente di seguito che da oggi Microsoft sospenderà tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia. Non è esattamente chiaro se ciò coinvolgerà anche i servizi lato gaming oltre alla vendita di dispositivi Surface, del pacchetto Office e altri prodotti, ma non è una possibilità da scartare.

A questo annuncio, l’azienda statunitense ha specificato che si sta coordinando con Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito conformandosi alle decisioni in materia di sanzioni governative, sempre con l’intento di aiutare l’Ucraina.

In aggiunta, Microsoft continuerà a operare in ambito cybersecurity appoggiando i funzionari ucraini nella difesa dagli attacchi provenienti dal Cremlino: “Dall'inizio della guerra, abbiamo agito contro le misure distruttive o dirompenti contro più di 20 organizzazioni del governo, dell'IT e del settore finanziario ucraini”, ha dichiarato la società.

In conclusione, ha comunicato l’impegno per mobilitarsi con i team Microsoft Philanthropies e UN Affairs lavorando a stretto contatto con ONU e Croce Rossa fornendo tecnologie e supporto finanziario.: “Come tanti altri, siamo con l'Ucraina nel chiedere il ripristino della pace, il rispetto per la sovranità dell'Ucraina e la protezione del suo popolo”.

Tra le tante realtà tech schieratesi con l’Ucraina ci sono anche AMD e Intel, le quali hanno bloccato la vendita di chip alla Russia.