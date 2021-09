Microsoft: ecco il primo spettacolare commercial di Windows 11

Di recente abbiamo scoperto che, grazie alle profonde ottimizzazioni apportate sul nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 11 sembrerà più veloce rispetto a Windows 10. Nel mentre, il colosso di Redmond sta preparando un lancio a dir poco in grande stile.

Ogni volta che Microsoft toglie il velo dalla sua ultima evoluzione di Windows, lo fa con un certo grado di spettacolarizzazione e solo raramente le aspettative sono state disattese. Secondo quanto emerso anche durante la nostra prova di Windows 11, per quanto all'epoca fosse ancora acerbo, il nuovo sistema operativo lasciava già presagire gran parte delle sue potenzialità.

In attesa di provarlo finalmente nella usa versione stabile e definitiva, il cui rilascio avverrà gratuitamente il 5 ottobre, Microsoft ha finalmente aperto le danze con uno spettacolare commercial pubblicato sul profilo ufficiale YouTube dell'azienda.

Appena 60 secondi in cui, sotto le note di All Starts Now di Odessa, possiamo ammirare parte dei focus aziendali per la nuova generazione del suo sistema operativo desktop, tra la nuova interfaccia, i widget, il Microsoft Store completamente rinnovato e Microsoft Teams, ormai sempre più presente nelle nostre vite.

Un nuovo sistema che mira a semplificare le nostre vite facendo ordine anche all'interno della sua stessa identità, con un look completamente stravolto e un ambiente desktop più pulito per un'esperienza migliorata. Ovviamente, non poteva mancare Master Chief alle prese con l'esplosione delle finestre di Windows.