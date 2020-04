Microsoft ha finalmente spiegato perchè i Surface non hanno porte Thunderbolt

Microsoft ha finalmente fugato la domanda che molti proprietari dei Surface hanno posto agli ingegneri dal lancio: perchè i dispositivi della linea (sia tablet che laptop) non hanno porte Thunderbolt e RAM rimovibili? Un dipendente, in un webinar pubblicato da WalkingCat, ha spiegato che la scelta è stata presa per ragioni legate alla sicurezza.

"Nessun dispositivo Surface ha una porta Thunderbolt. Perchè? Perchè è una porta di accesso diretto alla memoria. Se si dispone di uno stick ben preparato è possibile accedere a tutto ciò che è presente sul dispositivo, inclusi i dati archiviati sulla memoria. Non crediamo, in questo momento, che lo standard Thunderbolt sia in grado di offrire la sicurezza di cui necessitano i dispositivi" spiega l'impiegato di Microsoft.

Inizialmente si credeva che il webinair fosse fake, ma The Verge ha avuto modo di fare le verifiche ed ha confermato che la persona protagonista del video è un ingegnere di Microsoft specializzato sui Surface che lavora nei Paesi Bassi da 10 anni.

Nello stesso filmato è anche stato rilevato che i Surface non dispongono di RAM rimovibili per le stesse motivazioni e perchè la società vuole assicurarsi che i dati non "possano essere manomessi".



Un punto di vista sicuramente interessante, che sicuramente aprirà le porte a tante interpretazioni.