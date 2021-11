Microsoft spinge Windows 11: addio ai file su Onedrive per Windows 7 e 8 dal 2022

Windows 11 è stato lanciato lo scorso mese, ma non tutti gli utenti dei vecchi sistemi operativi Microsoft hanno deciso di fare subito il salto alla nuova versione del sistema a causa dei bug che ne hanno macchiato il lancio. Tuttavia, Microsoft sembra voler adottare un approccio aggressivo per favorire il passaggio degli utenti a Windows 11.

Nel prossimo futuro, gli utenti delle passate release di Windows, in particolare di Windows 7 e Windows 8, dovranno dire addio ad alcune funzioni finora presenti nei sistemi operativi e nelle app di Microsoft. Il primo passo, secondo quanto riportato da Thurott, sarà la fine della sincronizzazione dei file tramite Onedrive, che sarà interrotta dal 1° marzo 2022.

Ciò significa che tutti gli utenti Windows 7, 8 e 8.1 non potranno utilizzare Onedrive per il backup dei file e per la loro sincronizzazione con altri device, come smartphone, tablet e computer, a prescindere dalla versione del sistema operativo presente su questi ultimi. Inoltre, è stato confermato che OneDrive non riceverà più aggiornamenti per Windows 7, 8 e 8.1 dal 1° gennaio 2022.

Sarà comunque possibile sincronizzare a mano i file usando Onedrive per il browser web a prescindere dal sistema operativo del computer. Inoltre, saranno esclusi dal blocco gli utenti business dell'azienda, come grandi aziende e scuole, dove l'adozione delle nuove versioni di Windows è fisiologicamente più lenta. Gli utenti di Windows 7 e 8.1 in versione Workplace, infatti, avranno fino al 10 gennaio 2023 per effettuare il passaggio a Windows 10 o Windows 11.

Microsoft ha commentato la sua scelta dicendo che essa permetterà di "focalizzare le risorse" su Windows 10 e Windows 11, evitando di dover sviluppare aggiornamenti e fix delle proprie app per quattro sistemi operativi diversi. Intanto, Microsoft ha anche annunciato che nel 2022 arriverà una nuova versione di Office, che stavolta conterrà un'app di editing video.