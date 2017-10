Microsoft sta lavorando su un dispositivo pieghevole

All’inizio di quest’annoha registrato un nuovo brevetto negli Stati Uniti relativo ad un dispositivo 2 in 1. Stando alle fonti di Zac Bowden di Windows Central, Microsoft starebbe ancora lavorando su un nuovo dispositivo pieghevole.

Il dispositivo pieghevole su cui Microsoft starebbe lavorando, avrà dimensioni compatte con inoltre la connettività cellulare. Il device in questione è un'agenda pieghevole, progettata per essere tascabile quando piegata, assumendo l'ingombro di un normale smartphone. Tuttavia non sarà un sostituto dello smartphone, ma piuttosto un dispositivo simile a “Microsoft Courier”, una sorta di notebook portatile con funzionalità cellulare.

Il punto forte di questo progetto è la penna che insieme a Windows Ink permetterà di prendere note in maniera facile ed intuitiva su un device dotato di un grande schermo nonostante le piccole dimensioni. Il dispositivo, nome in codice "Andromeda", sarà basato su processori ARM della famiglia Snapdragon.

Secondo alcune fonti il debutto sul mercato dovrebbe avvenire nel 2018, il progetto però è ancora in fase di sviluppo e il suo futuro non è certo.