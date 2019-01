Microsoft sta lavorando su uno smartphone pieghevole con Windows 10?

Alcune fonti internazionali stanno riportando delle indiscrezioni relative a un presunto smartphone pieghevole con Windows 10, sul quale Microsoft starebbe lavorando già da molto tempo. D'altronde una mossa del genere da parte della società di Redmond non ci sorprenderebbe più di tanto, in quanto il trend sembra essere ben delineato.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech e di The Verge, Microsoft avrebbe stimato che il business dei dispositivi pieghevoli sarà parecchio redditizio e vorrebbe essere una delle aziende leader di questa nuova era. Non stiamo parlando solamente di soluzioni simili a quelle mostrate da Samsung, ma anche di dispositivi con due schermi della stessa grandezza, in modo simile a quanto avveniva con ZTE Axon M.

Nonostante questo, stiamo ancora parlando di rumor e leak e quindi nulla è sicuro e non possiamo far altro che attendere delle conferme ufficiali da parte della società di Redmond. Nel frattempo, un misterioso laptop con doppio schermo targato Microsoft era apparso in un video promozionale di Qualcomm. Alcuni avevano ipotizzato che fossero solamente due Surface Go attaccati, ma a questo punto è quantomeno lecito sperare che si tratti di un nuovo dispositivo pieghevole con processore della serie Snapdragon. Insomma, staremo a vedere.