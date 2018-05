Microsoft sta sviluppando un sistema operativo basato su Linux

La notizia che arriva oggi segna un avvenimento storico. Infatti, Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su un sistema operativo basato su Linux. "Se Microsoft farà delle applicazioni Linux, avrò vinto", disse Linus Torvalds ai microfoni della CNN nel 1998. Sembra proprio che abbia vinto.

Questo sistema operativo non andrà ovviamente a sostituire Windows, ma si tratta di una piattaforma per i dispositivi IoT. Pensato per proteggere e sfruttare al massimo questi prodotti, il framework Azure Sphere è composto da tre componenti: Azure Sphere OS, Azure Sphere MCU e Azure Sphere Security Service. Il primo è il sistema operativo basato sul kernel Linux, il secondo è il chip (fornito in licenza gratuita ai produttori) e il terzo è uno strumento basato sul cloud che garantisce la sicurezza.

Brad Smith, presidente di Microsoft, ha dichiarato in merito: "Dopo 43 anni, questo è il primo giorno in cui annunciamo che distribuiremo un kernel Linux personalizzato. [...] Siamo un'azienda Windows, ma riconosciamo il fatto che, quando si sviluppa per prodotti di queste dimensioni, Linux è la soluzione migliore. [...] E' un passo importante per noi e per l'industria".

Non è la prima volta che la società di Redmond si avvicina al mondo Linux. Infatti, Microsoft si era già unita alla Linux Foundation un anno fa.