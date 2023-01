Microsoft stacca la spina a Windows 7 e 8: stop agli aggiornamenti di sicurezza dal 2023

Mentre Microsoft intensifica gli aggiornamenti di Windows 11, prevedendo ben tre update per il sistema operativo nel corso del 2023, la compagnia di Redmond è intenzionata a staccare la spina a Windows 7 e Windows 8 una volta per tutte. La prossima settimana, infatti, arriverà l'ultimo update di sicurezza per i due sistemi operativi.

Nello specifico, Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 non riceveranno nuovi aggiornamenti dal 10 gennaio in poi. I major update per i due sistemi operativi si sono in realtà fermati anni fa, ma dal 10 gennaio verranno bloccati anche tutti gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico per i PC che sono rimasti alle due versioni più antiquate di Windows. Sempre il 10 gennaio, poi, arriverà anche Microsoft Edge 109, l'ultima versione del browser che supporterà gli OS legacy.

Parallelamente, anche Google ha annunciato la fine del supporto di Chrome per Windows 7 e 8.1, che è fissata per il 7 febbraio. Ciò, ovviamente, non significa che il browser di Big G smetterà di funzionare sui PC non aggiornati, ma semplicemente che essi non riceveranno più alcuna nuova feature e alcun aggiornamento di sicurezza, rendendo potenzialmente più rischiosa la navigazione in rete.

La deadline di gennaio-febbraio 2023 non dà molto tempo ai tantissimi proprietari di un PC non aggiornato a Windows 10 o Windows 11 per effettuare l'update o cambiare macchina in modo da tenersi al sicuro da ogni possibile minaccia. Nel 2021, alcune stime spiegavano che 100 milioni di PC usano Windows 7 o Windows 8 nelle sue varie versioni, il che indica che i sistemi operativi legacy sono ancora molto utilizzati dagli utenti, soprattutto nelle scuole e nelle aziende.

In ogni caso, la notizia dello stop agli aggiornamenti di sicurezza di Windows 7 e 8 non è affatto inaspettata: al contrario, Microsoft ha bloccato Windows Update su Windows 7 già nel giugno del 2021, dopo aver annunciato la fine del supporto del sistema operativo nel 2020. Da allora, l'azienda ha confermato tre ulteriori anni di patch di sicurezza per il suo sistema operativo, che si sono esauriti all'inizio del 2023.