Microsoft stoppa gli hacker russi: volevano colpire Ucraina, UE ed USA

Microsoft ha annunciato di aver interrotto alcuni tentativi di hacking da parte di alcune spie militari russe che stavano conducendo delle operazioni speciali ai danni di obiettivi ucraini, europei ed americani.

Il gruppo, soprannominato “Strontium”, si avvaleva di sette domini internet per spiare organi governativi e gruppi in UE ed USA, oltre che le istituzioni ucraine e le organizzazioni dei media. Non è chiaro quali fossero gli obiettivi finali del collettivo, ma Microsoft ha ottenuto un’ingiunzione del tribunale per ottenere il controllo dei sette domini utilizzati dal gruppo legato al servizio d’intelligence militare russo.

Il gruppo Strontium spesso si è mascherato dietro gli altri pseudonimi Francy Bear o APT28. Secondo le indagini di Microsoft, gli hacker avevano l’obiettivo di ottenere l’accesso ad informazioni sensibili che poi probabilmente sarebbero state dirottate verso i servizi d’intelligence del Cremlino.

L’ambasciata russa a Washington non ha risposto alle richieste di commento, ma è innegabile che un’operazione di questo tipo potrebbe innalzare ulteriormente il già alto livello di scontro tra gli Stati Uniti e la Russia, dopo l’invasione di quest’ultima in Ucraina.

La guerra in corso in Ucraina è statadefinita “ibrida da molti”, in quanto si sta combattendo anche sul piano della cybersicurezza. E’ notizia di qualche ora fa la pubblicazione da parte di Anonymous della lista dei soldati a Bucha, la cittadina diventata il simbolo dei massacri dell’esercito russo ai civili.