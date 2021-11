Il Microsoft Store si tinge di nero per il Black Friday: sconti fino al 50% sui Surface

Anche il Microsoft Store prende parte al Black Friday 2021 e fino al 28 Novembre 2021 permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti Xbox, Surface ed anche Office. Gli sconti raggiungono fino il 50% ed abbracciano un'ampia gamma di dispositivi.

Nella fattispecie, viene citata l'offerta Black Friday sul Surface Pro 7+ che garantisce uno sconto del 29% e comprende il Surface Pro 7+ nella configurazione Intel Core i5 da 128 gigabyte e la Type Cover nera.

Il colosso di Redmond però propone fino a 500 Euro di sconto sulla gamma Surface Pro 7, inclusa la configurazione Intel Core i7 che è in offerta a partire da soli 669 Euro, al posto di 919 Euro.

Interessante anche la promozione sul Surface Laptop 4, che viene proposto a 799 Euro invece di 959 Euro: nell'offerta sono incluse le configurazioni Intel Core i7 da 13,5 o 15 pollici, nei colori platino e nero.

Surface Go 2 è in offerta a partire da soli 299 Euro anzichè 469 Euro, con sconti che raggiungono il 37% sull'intera gamma.

27% di sconto sul Surface Laptop Go, il modello più leggero della famiglia Surface.

A ciò si aggiungono anche alcune promozioni per i possessori di PC: Microsoft propone fino al 30% di sconto sugli accessori per PC come tastiere mouse, audio e number pad, e per la prima volta offre promozioni con 50 Euro di sconto su Office Home & Student 2021.