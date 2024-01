Microsoft supera brevemente Apple: è l'azienda di maggior valore al mondo

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia discutono in merito alla scoperta IA di Microsoft in ambito batterie, la società di Redmond festeggia un primato non di poco conto. Infatti, in questo inizio 2024 Microsoft ha brevemente superato Apple per quel che riguarda la classifica delle aziende di maggior valore al mondo.

Più precisamente, come riportato anche da The Verge e MacRumors, l'azienda di Satya Nadella ha superato la capitalizzazione di mercato di Apple, diventando dunque, di fatto, di nuovo la società pubblica di maggior valore a livello globale. D'altronde, la notizia arriva in un momento di fermento in casa Microsoft, grazie anche agli sforzi in ambito di intelligenza artificiale.

Al contempo, lo scenario include le preoccupazioni relative alle vendite degli iPhone di Apple in Cina (nonché una potenziale "delusione" generale derivante dalle vendite della gamma iPhone 15), altro fattore che sta contribuendo allo "scambio di posizioni" tra i due colossi del settore Tech nella classifica delle società di maggior valore al mondo.

Insomma, lo scenario NASDAQ attuale vede di mezzo varie questioni. Quel che è certo è che Microsoft e Apple si stanno ormai da anni "scambiando" il posto ai vertici della classifica in questione, a seconda di quanto avviene. Per il momento, l'intelligenza artificiale sta "giocando a favore" di Microsoft.