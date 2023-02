Microsoft dà i superpoteri a Bing: nelle prossime settimane l'integrazione con ChatGPT?

Poco dopo aver annunciato l’integrazione di ChatGPT in Microsoft Teams, da Semafor arriva la notizia che presto Bing di Microsoft potrebbe arricchirsi con una versione aggiornata nota come GPT-4.

Il nuovo strumento d’intelligenza artificiale che sarà integrato nel motore di ricerca dovrebbe essere significativamente più veloce di GPT-3, ovvero la versione su cui si basa l’attuale versione di ChatGPT, il che si tradurrà in risposte più rapide alle domande poste dagli utenti.

L’approdo su Bing sarebbe vicino ed il rapporto (che nè Microsoft tanto meno OpenAI hanno voluto commentare) parla di “prossime settimane”, senza però svelare alcuna data di lancio.

I progetti su cui starebbe lavorando OpenAI sarebbero davvero tanti: Semafor parla non solo di un’app mobile di ChatGPT, ma anche di un generatore di video per DALL-E, l’altra piattaforma che può creare immagini ma che gli sviluppatori puntano a far diventare ancora più versatile con la possibilità di comporre brevi clip utilizzando l’IA.

Il riscontro ottenuto da ChatGPT è stato assolutamente incredibile: gli ultimi dati parlano di 100 milioni di utenti in due mesi, un dato che supera in termini di velocità sia TikTok che Instagram. È opinione diffusa ormai che siamo di fronte ad una tecnologia destinata a rivoluzionare in maniera importante la nostra collettività oltre che molti posti di lavoro.