Ora Microsoft supporta Windows 11 anche su Mac M1 e M2: merito di Parallels Desktop

Microsoft supporta Windows 11 anche su Mac. Sì, avete letto bene: con un post pubblicato sul sito web Microsoft Support, il colosso di Redmond ha svelato che implementerà il supporto ai Mac con chip M1 e M2 su Windows 11, il tutto grazie ad una collaborazione con l'app Parallels Desktop 18.

Microsoft ha definito Parallels Desktop 18 come una "soluzione autorizzata" per far girare delle versioni Arm di Windows 11 sui Mac di Apple, benché limitatamente ai device con chip M1 o M2. Ovviamente, i dispositivi di Cupertino dovranno utilizzare delle macchine virtuali, esattamente come quelle offerte da Parallels Desktop, per "far girare" il sistema operativo di Redmond.

Ciò significa che le performance di Windows 11 non saranno al top su Mac e Macbook M1 e M2, ma per il momento non ci sono soluzioni migliori che permettano di far girare nativamente un sistema operativo diverso da macOS sui device con chipset Apple Silicon.

In ogni caso, il riconoscimento di Parallels Desktop da parte di Microsoft è un passo avanti senza precedenti per il colosso di Redmond, che di fatto dà il via libera per l'installazione "legale" di Windows 11 anche sui dispositivi di Apple. Finora, infatti, Microsoft ha fornito licenze per le versioni Arm di Windows solo in via diretta ai produttori che desideravano utilizzare il sistema operativo, tra i quali ovviamente non troviamo Apple.

Dal sito web di Parallels Desktop, dunque, potrete facilmente installare Windows 11 sul vostro Mac con un solo click, ovviamente avendo cura di installare la versione 18 dell'applicazione. Inoltre, Parallels Desktop si occupa anche dei requisiti TPM e Secure Boot di Windows 11, che paradossalmente rendono svariati PC Windows incompatibili con il nuovo sistema operativo di Microsoft.

Resta invece da chiarire il nodo delle licenze, poiché Parallels spiega che sia le aziende che gli utenti possono acquistarle da Microsoft, ma non è chiaro se la compagnia abbia modificato le proprie regole di licensing per permettere l'utilizzo dei propri codici di attivazione su macchine virtuali per Mac e Macbook. Probabilmente, nei prossimi giorni il processo verrà ulteriormente chiarito dal colosso di Redmond. Ciò che è certo è che il supporto ufficiale a Windows 11 su Mac e Macbook è un segno di enorme apertura da parte di Microsoft verso l'ecosistema Apple.