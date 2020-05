Microsoft Surface Book 3 è ufficiale: due modelli e tante configurazioni, ecco i prezzi

Microsoft ha annunciato da poco in via ufficiale il nuovo Surface Book 3, il convertibile basato su Windows che era già trapelato in precedenza con vari rumor ed indiscrezioni. Il 2-in-1 è stato presentato come il portatile più potente di sempre della società di Redmond, e sarà disponibile in due varianti: 13 e 15 pollici.

Per il modello da 15 pollici Microsoft ha affermato che sarà il 50% più potente rispetto al Surface Book 2, senza intaccare la durata della batteria che è garantita per 17,5 ore di utilizzo tipico. Lo schermo, PixelSense, ha una risoluzione di 3240x2160 pixel, con contrasto di 1.600:1.

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Intel Core i7-1065G7 quad-core di decima generazione, accompagnato da 16 o 32 gigabyte di RAM LPDDR4x A 3733MHz, ovviamente a seconda della configurazione scelta, mentre per lo storage utilizza un SSD PCIe da 256/512 GB o 1/2TB.

Per quanto concerne la scheda grafica, gli utenti avranno a disposizione due opzioni: la GeForce GTX 1660 Ti di NVIDIA con 6 GB di memoria GDDR6 dedicati o la NVIDIA Quadro RTX 3000.

Microsoft conferma le intenzioni di non voler puntare sulla porta Thunderbolt per motivi di sicurezza ed infatti sul Surface Book 3 troviamo due ingressi USB-A 3.1 Gen 2, una USB-C1 3.1 Gen 2, un jack per le cuffie da 3,5mm, le porte Surface Connect e le schede di memoria SDXC. Il comparto connettività è completato dal modem WiFi 6, il Bluetooth 5.0 e l'Xbox Wireless integrato. La fotocamera è invece da 5 megapixel sulla parte anteriore ed 8 megapixel su quella posteriore, ovviamente compatibili con Windows Hello.

Presenti anche due microfoni da studio ed altoparlanti frontali Dolby Atmos. Microsoft ha lavorato anche sulla tastiera con tasti che hanno una corsa di 1,5mm, accompagnati dal trackpad in vetro. Ovviamente il 2-in-1 è compatibile anche con Surface Pen ed il Surface Dial.

Il modello più piccolo ha invece uno schermo da 13,5 pollici con risoluzione da 3000x2000 pixel, ed è accomunato da quello grande per le stesse porte ed il comparto di connettività. Cambia chiaramente la batteria, che è più piccola e garantisce 15,5 ore di autonomia, ed anche le componenti interne.

Gli utenti potranno scegliere tra 8/16/32GB di RAM LPDDR4x e 256/512GB o 1TB per lo spazio d'archiviazione. A livello di scheda grafica troviamo l'Intel Iris Plus se si opta per la configurazione con il processore Intel Core i5-1035G7, mentre se si sceglie il processore i7-1065G7 si otterrà la NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria GDDR5 dedicata.

Il Surface Book 3 da 13" sarà disponibile a partire da 1.599,99 Dollari per la variante base, per arrivare ai 1.999,99 Dollari per quella con Core i7, 16GB di RAM e 256GB di SSD. La variante da 15" invece avrà prezzi più elevati e parte da 2.299,99 Dollari per la configurazione con 16GB di RAM, SSD da 256GB e GeForce GTX 1600 Ti. La vendita è in programma dal 21 Maggio.