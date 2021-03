Microsoft dà il via ai Surface Days: sconti di primavera su una selezione di Surface

Microsoft ha annunciato che da oggi, fino al 31 Marzo, sul Microsoft Store andranno in scena i Surface Days. Si tratta di due settimane di sconti ed offerti su tanti dispositivi della gamma Surface, su cui viene proposta una riduzione fino al 29%.

Il Surface Pro 7, il 2-in-1 leggero e versatile con processore Intel Core, touchscreen, batteria a lunga durata e webcam HD, è disponibile a partire da 749 Euro, con uno sconto fino al 25% rispetto ai prezzi precedenti. Sul Microsoft Store però vengono proposti anche dei pacchetti risparmio con tastiera inclusa sui modelli Intel Core i5 128GB e 256Gb, a partire da 899 Euro.

Il Surface Go 2, con touchscreen da 10,5 pollici, batteria di lunga durata è invece disponibile a partire da 399 Euro, con uno sconto fino al 18%.

Nell'ambito dei Surface Days, però, troviamo anche il Surface Laptop 3, su cui viene proposto un ribasso del 29% su tutta la gamma, inclusa la configurazione Intel Core i7 e le versioni touchscreen da 13,5 e 15 pollici.

Il Surface Laptop Go invece è disponibile con uno sconto fino a 120 Euro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul Microsoft Store, dove sono presenti anche sconti fino al 10% per studenti, insegnanti e famiglie.