Microsoft Surface Duo 2: arriva il primo test di durabilità, come se la cava?

Surface Duo 2 è stato lanciato da Microsoft a fine settembre ed è stato apprezzato dalla critica per i miglioramenti introdotti rispetto alla precedente generazione di Surface Duo. In particolare, di recente il canale YouTube JerryRigEverything ha mostrato l'elevata resistenza del device Microsoft, migliore di molti altri device pieghevoli in commercio.

JerryRigEverything è piuttosto noto per i suoi test di resistenza su smartphone e device di elettronica di consumo, come il recente durability test di Samsung Z Flip 3, che ha dimostrato che anche i dispositivi pieghevoli coreani sono molto coriacei rispetto a urti e cadute. Comunque, Microsoft Surface Duo 2 ha un form factor diverso da quello di ogni altro device foldable, poiché è composto da due schermi separati e uniti da una cerniera di collegamento, e non da un solo schermo che ha la possibilità di piegarsi su sé stesso.

Questo design ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro: visto che non è lo schermo a piegarsi, la resistenza del display di Surface Duo 2 è molto elevata, pari a quella del pannello frontale di uno smartphone tradizionale, ma al contempo la cerniera diventa il punto più fragile del dispositivo, nonché quello su cui si sono concentrati i test dello youtuber.

In particolare, la cerniera di Surface Duo 2 sembra resistere bene al piegamento ripetuto su sé stessa, ma JerryRigEverything evidenzia che la parte opposta alla chiusura tende a flettersi, il che potrebbe generare problemi sul lungo periodo. Inoltre, i pannelli laterali del device sono di plastica, il che significa che possono graffiarsi molto facilmente. Al contrario, però, gli schermi sono coperti di Gorilla Glass Victus, che li rende molto resistenti ai graffi e al calore.

Dunque, secondo JerryRigEverything Surface Duo 2 è un dispositivo sufficientemente resistente, benché con alcuni problemi nella tenuta della cerniera centrale, specie in caso di utilizzo intenso e prolungato. Il risultato del dispositivo è prossimo, e per certi versi persino migliore, di quello del Galaxy Z Flip 3, mostrando come la scelta di non utilizzare un display pieghevole possa giovare alla durabilità del device di Microsoft.