Microsoft Surface Duo 2 ufficiale: 5G, nuova cerniera, display PixelSense e Game Pass

Microsoft ha presentato nella giornata odierna il nuovo smartphone pieghevole Surface Duo 2, successore del modello lanciato nel settembre 2020 che non riscosse il successo sperato dal colosso di Redmond. Vediamolo in ogni dettaglio.

Microsoft Surface Duo 2 giunge con due display PixelSense per una risoluzione totale pari a 2754 x 1896 pixel quando aperto e diagonale di 8,3 pollici, con refresh rate di 90Hz e protezione Corning Gorilla Glass. A unirli è una nuova cerniera completamente rinnovata. Sotto la scocca troviamo il chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G integrato, per quello che secondo Microsoft è "il dispositivo 5G più sottile sul mercato".

Per quanto concerne il comparto fotocamera troviamo tre sensori su modulo rettangolare verticale, di cui due da 12 megapixel (telephoto f/2.4 e grandangolare f/1.7, entrambe con stabilizzazione ottica dell'immagine) e un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2. Tra le funzionalità si notano invece la singola porta USB-C e il già detto supporto alla rete mobile 5G.

Surface Duo 2 si dota anche di una "Glance Bar" che permette di visualizzare rapidamente sul lato della cerniera tutte le notifiche di sistema: dalle chiamate ai messaggi, passando per l'ora e lo stato della batteria. Le notifiche e applicazioni saranno anche accessibili direttamente da Windows 11 su dispositivi Surface e non solo, collegandoli tra loro.

C'è un focus particolare sul gaming: Microsoft ha svelato che ci saranno tre titoli ottimizzati sin dal lancio per Surface Duo 2 e i suoi controlli touch, ovvero Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 e Dungeon Hunter 5. Come se non bastasse, la società statunitense ha ovviamente parlato di Xbox Game Pass e la disponibilità di oltre 150 videogiochi già dal lancio, con ottimizzazione per l'utilizzo di un display come controller e del secondo per la visualizzazione del gioco stesso.

Il lancio è previsto per il 5 ottobre 2021, con preordini già aperti dalla giornata di oggi.