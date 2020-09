Microsoft Surface Duo è arrivato in USA: le prime recensioni sono critiche

Dopo un'attesa iniziata nell'ottobre del 2019, Microsoft ha finalmente lanciato il suo smartphone dual screen Surface Duo negli Stati Uniti d'America. Questo significa che i colleghi d'oltreoceano hanno già avuto modo di testare a dovere il dispositivo.

Tra le varie realtà che hanno già pubblicato la recensione, troviamo nomi importanti come The Verge, TechCrunch e CNET. La prima è l'unica ad aver dato un voto a Microsoft Surface Duo: 6. Tra le pecche segnalate nella recensione di The Verge, si segnalano critiche a prezzo, comparto fotografico e reparto software ("troppi bug"). Per quanto riguarda, invece, la recensione di TechCrunch, si legge che "come con gli altri form factor sperimentali, la prima generazione si basa molto sul trial and error".

"Per il momento, non comprendiamo a chi si rivolga il Duo. Tra un anno potrebbe essere una soluzione migliore", scrive CNET nella sua recensione. In parole povere, tutti sembrano andare verso un'unica direzione: si tratta di un'idea interessante, che però ha bisogno di affinamenti. Insomma, Microsoft Surface Duo non sembra aver entusiasmato particolarmente i recensori esteri. Vi ricordiamo che negli USA il prezzo di partenza è fissato a 1399,99 dollari per la versione da 128GB. Il modello da 256GB costa invece 1499,99 dollari. Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi consigliamo, oltre che di leggere le succitate recensioni complete, di consultare il sito ufficiale di Microsoft.

Per quanto riguarda il possibile arrivo in Europa di Surface Duo, secondo le ultime indiscrezioni se ne parlerà nel corso del 2021. Non c'è ancora nulla di confermato in tal senso, ma alcune fonti descrivono la possibilità che lo smartphone arrivi nel Vecchio Continente nella prima metà del prossimo anno. Staremo a vedere.