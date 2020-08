Microsoft Surface Duo ha una data di lancio ed un prezzo: ecco quando arriverà

A pochi giorni dalla registrazione di Surface Duo sul sito dell'FCC, Microsoft ha finalmente annunciato la data di lancio dello smartphone a doppio schermo, che è stato presentato più di un anno fa attirando su di se le attenzioni di osservatori ed utenti.

Il dispositivo arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 10 Settembre e, negli Stati Uniti, partirà da 1.399 Dollari. L'annuncio è stato dato sul blog della Microsoft Tech Community da Frank Buchholz, senior product marketing manager di Microsoft.

Lo smartphone è dotato di due display da 5,6 pollici, uniti da una cerniera a 360° che permette di ruotarli completamente ed affiancarli per raggiungere una diagonale di 8,1 pollici.

"Surface Duo rappresenta la nuova frontiere per la produttività mobile ed ispira le persone a ripensare a ciò che è possibile fare con un dispositivo da tenere in tasca. Surface Duo offre il modo più semplice per accedere al multitasking in movimento, riunendo la potenza dell'esperienza di Microsoft 365 e dell'intero ecosistema di app mobili per Android" ha affermato Buchholz.

Non è chiaro se la stessa data di lancio si applicherà anche al mercato Europeo e quindi all'Italia, in quanto Microsoft non ha diffuso alcun tipo d'informazione al momento. A quanto pare Surface Duo includerà il processore Snapdragon 855, 6 gigabyte di RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione.