Microsoft Surface Duo disponibile in Italia, ma non nel modo in cui pensate

Dopo molteplici rumor, è arrivata l'ufficialità: lo smartphone pieghevole Microsoft Surface Duo è approdato in Italia. Tuttavia, c'è una limitazione che in pochi si aspettavano, che potrebbe causarvi qualche "grattacapo" nell'acquistare il dispositivo.

Infatti, a margine dell'annuncio di Surface Laptop 4, la società di Redmond ha svelato che Surface Duo è arrivato nel nostro Paese solamente per l'utenza business. Più precisamente, sul portale ufficiale di Microsoft si legge: "Surface Duo sarà disponibile all'interno di mercati selezionati, inclusa l'Italia, a partire da oggi (ieri 13 aprile 2021, ndr) attraverso i partner di canale Microsoft e gli agenti commerciali del Microsoft Store. Entrambi i dispositivi sono disponibili solo per un'utenza business".

In ogni caso, al momento in cui scriviamo il sito Web italiano che dovrebbe consentire l'acquisto non sembra ancora consentire di piazzare l'ordine, ma a quanto pare le aziende interessate possono effettuare una chiamata a un apposito numero, accessibile premendo sul collegamento "Contattaci". Insomma, per il momento niente da fare per gli appassionati.

In ogni caso, ricordiamo che la critica non ha accolto esattamente bene il dispositivo negli USA. Inoltre, non sono stati pochi i problemi segnalati in seguito al lancio. Insomma, chissà se Surface Duo verrà reso acquistabile da tutti anche in Italia in futuro, ma perlomeno adesso le aziende nostrane sanno che possono effettuare l'acquisto.