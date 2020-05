Microsoft e Google lavorano al supporto della Surface Pen sul Surface Duo

Sono ormai mesi che sentiamo parlare del Microsoft Surface Duo con tantissime indiscrezioni a riguardo che si sono susseguite nel corso delle settimane. Proprio in queste ore, sono trapelate nuove informazioni sul dispositivo ed in particolare dell’integrazione con un accessorio che farà la felicità di molti utenti.

Secondo Windows Latest, il prossimo Surface Duo, del quale è trapelata la scheda tecnica qualche giorno fa, dovrebbe includere l'integrazione avanzata con la Surface Pen per un’esperienza ancora più completa e particolare, permettendo così all'utente di vivere un'esperienza simile a quelle disponibile sui convertibili Microsoft compatibili con la penna.

La casa di Redmond ci starebbe puntando molto e i suoi ingegneri starebbero sviluppando un sistema che consenta di utilizzare la penna ed il tocco della mano contemporaneamente passando da uno schermo all'altro senza alcuna difficoltà.

La Surface Pen è nota per il suo livello di affidabilità ed è in grado di riconoscere tantissimi livelli di pressione. Se così fosse, il Surface Duo potrebbe essere utilizzato in svariati ambiti. Inoltre, potrebbe essere in grado di supportare le gesture come ad esempio il doppio tocco per acquisire uno screenshot.

La casa di Redmond starebbe dunque lavorando in stretta collaborazione con Google per cercare di abilitare tutte queste funzioni anche sulla piattaforma Android, grazie agli strumenti di sviluppo messi a disposizione direttamente dal sistema operativo. Potrebbero poi essere implementate altre chicche come il trascinamento di un file da una schermata all'altra o altre gesture specifiche che permetterebbero di avviare l'app desiderata.

Il Surface Duo dovrebbe essere commercializzato con a bordo Android 10 nei prossimi mesi e con la promessa di ricevere Android 11 in pochissimo tempo. Dopo tanti mesi di rumors, la speranza è quello di renderlo finalmente realtà. Una mancanza importante potrebbe essere infine l'assenza del 5G sulla quale altri brand stanno investendo molto.