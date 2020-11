Microsoft Surface Duo prossimo al lancio in Europa: arriverà anche in Italia?

Microsoft Surface Duo, il primo smartphone dual screen con Android prodotto da Microsoft, è arrivato negli Stati Uniti a inizio settembre tra critiche di vario genere da parte di nomi importanti come The Verge e TechCrunch. Ora starebbe per arrivare anche fuori dagli USA e, tra i mercati confermati, figurano Giappone, Canada ed Europa.

Stando a quanto diffuso dai cinesi di ITHome Microsoft Surface Duo dovrebbe giungere prima di tutto nel Regno Unito, dove diversi operatori di telefonia mobile starebbero ancora consultando il gigante di Redmond per capire come lanciarlo sul mercato e a che prezzo. In Giappone e altri mercati asiatici il dispositivo sarebbe già stato certificato, ma non è ancora chiaro anche in questo caso quando e come intenda presentarlo al pubblico: il lancio globale dovrebbe avvenire nel 2021, però la decisione finale spetta soltanto all’azienda statunitense.

Riguardo il lancio in Italia non se n’è parlato: purtroppo, come nel caso dei Google Pixel 5, il mercato del Belpaese non è ritenuto una priorità rispetto ad altre realtà come Germania, Regno Unito e Francia, dunque non ci resta che attendere altre notizie al riguardo.

Per chi non lo sapesse, Microsoft Surface Duo è dotato di due schermi PixelSense Fusion con protezione Corning Gorilla Glass da 5,6 pollici combinabili in un unico display da 8,1 pollici, uniti da una cerniera a 360 gradi. A differenza di altri smartphone pieghevoli top di gamma come Samsung Galaxy Fold, Surface Duo è particolarmente sottile dato lo spessore di soli 4,8 mm quando aperto e 9,6 mm quando chiuso.

Nonostante queste peculiarità, però, il risultato finale non ha convinto particolarmente l’utenza che, nel corso di ottobre, ha continuato a segnalare problemi con la scocca piuttosto fastidiosi, soprattutto se si considera che il prezzo di partenza di Surface Duo è fissato a 1399,99 dollari.