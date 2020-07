Microsoft Surface Duo registrato dalla FCC, lancio sul mercato imminente?

Lo smartphone pieghevole Microsoft Surface Duo presentato in conclusione del keynote del 2 ottobre 2019 sarebbe stato registrato alla Federal Communications Commission statunitense, indicando un possibile lancio nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Droid Life, il documento depositato alla FCC parla di un “dispositivo phablet” di casa Microsoft osservato in quattro configurazioni: piegato chiuso, aperto a 90 gradi, a 180 gradi e piegato aperto. Il nome non è stato scritto, ma considerate le caratteristiche citate si dovrebbe trattare proprio dello smartphone Microsoft Surface Duo e non di altri prototipi.

Tra le altre funzioni si parla anche di NFC, supporto a LTE, Bluetooth e 802.11ac WiFi. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello smartphone pieghevole, a maggio si parlava di un processore Snapdragon 855 con GPU Adreno 640, 6 GB di RAM e 64/256 GB di spazio d’archiviazione.

La registrazione alla FCC potrebbe indicare che Microsoft Surface Duo sarà pronto per il lancio sul mercato, ma alcune voci diffuse dai tipster del settore parlavano di un possibile rinvio agli ultimi mesi del 2020. Gli ultimi rumor di giugno parlavano però di un lancio in anticipo rispetto al nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, che però non apparirà il 5 agosto all’evento Unpacked.