Microsoft Surface Duo riesce a funzionare con Windows 11: i video dei test

Lo smartphone pieghevole Microsoft Surface Duo non è mai riuscito a convincere il pubblico tra difetti di progettazione e una concorrenza più convincente e agguerrita. Tuttavia, c’è qualche fedelissimo utente che continua a usarlo spingendolo al limite: è il caso di Gustave Monce e l’impresa di usare Windows 11 sul Surface Duo.

Lanciato in Italia nell’aprile 2021, seppur solamente per il segmento business, Microsoft Surface Duo si è rivelato essere più un "prototipo" per l’attuale Microsoft Surface Duo 2; pertanto, è in mano a un numero piuttosto ridotto di consumatori. Tra di essi c’è lo sviluppatore Gustave Monce che già da tempo è al lavoro sull’installazione e utilizzo di Windows 11 sulla prima iterazione dello smartphone.

Se lo scorso febbraio si trovava quasi bloccato alla sequenza di boot alla luce di numerosi bug, oggi Monce è riuscito a registrare quasi un minuto di video in cui si vede chiaramente Windows 11 operare con relativamente pochi glitch e in maniera piuttosto fluida. Nel filmato notiamo che si riescono a suddividere comodamente più applicazioni tra le due schermate, dotate entrambe della barra di applicazioni con menu Start e icone per aprire Edge o altri programmi.

Nel thread figurano poi due scatti ben distinti: nel primo troviamo la creazione di due desktop differenti con la selezione delle app da aprire al loro interno, mentre nel secondo vediamo chiaramente la suddivisione tra Calcolatrice e una serie di screenshot disponibili tramite l’app Foto.

Questi sembrano essere solo alcuni elementi chiave dell’esperienza offerta da Windows 11 su Microsoft Surface Duo, che risulta funzionare molto più fluidamente rispetto alle prime build. Che sia destinato a diventare l’OS responsabile della rinascita del dispositivo? Staremo a vedere.