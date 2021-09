Microsoft Surface Duo, smartphone dual screen scontato del 50% in Italia: ecco per chi

In seguito all'annuncio da parte di Microsoft dei nuovi prodotti della gamma Surface, torniamo ad approfondire su queste pagine i prodotti della società di Redmond. Tuttavia, questa volta trattiamo uno sconto relativo allo smartphone dual screen Microsoft Surface Duo.

Infatti, l'azienda di Satya Nadella ha deciso di lanciare un'offerta sulla prima generazione del dispositivo. Più precisamente, come potete vedere sul portale ufficiale di Microsoft, Microsoft Surface Duo è scontato del 50% per le aziende in Italia. Ricordiamo che il prodotto, così come il suo appena annunciato successore Microsoft Surface Duo 2, strizza l'occhio al mondo business, nonché al settore della formazione.

Per quel che riguarda il prezzo, è possibile risparmiare fino a ben 850 euro. Infatti, ora il costo di partenza è sceso a 799 euro sul sito Web ufficiale di Microsoft. Quest'ultimo prezzo è relativo alla variante da 128GB (che in precedenza veniva venduta a 1599 euro, quindi in questo caso lo sconto è di 800 euro). Risulta tuttavia possibile portarsi a casa a un costo ridotto anche il modello da 256GB, in quanto quest'ultimo ora viene proposto a 849 euro (anziché 1699 euro, risparmio di 850 euro).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per le aziende che vogliono puntare sul dispositivo di Microsoft.